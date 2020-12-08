محافظ بورسعيد يستقبل رئيس «الغرف التجارية» لبحث دعم المستثمرين

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمكتبه، اليوم الثلاثاء، المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة سبل دعم المناطق الصناعية بالمحافظة.واستعرض محافظ بورسعيد خلال اللقاء المشروعات الاستثمارية والتطور الذي شهدته المحافظة مؤخرا، مشيرًا إلي مشروعات استثمارية كبيرة بالمحافظة منها ما يتعلق بمزارع الأسماك والأدوات الكهربائية، مثل المصابيح الليد وفي قطاع السيارات والاهتمام بالعناصر الشبابية، فضلًا عن تطوير العديد من المناطق في الفترة الأخيرة.ورحب المحافظ بزيارة رئيس اتحاد الغرف التجارية مؤكدًا أنها داعمة للصناعة والتجارة والاستثمار في المحافظة، وأكد أن الدولة تسعى إلى دعم المستثمرين للتوسع في استثماراتهم وضخ استثمارات جديدة، مشيرًا إلي الدور الفعال التي تقوم به محافظة بور سعيد تجاه المستثمرين لتهيئة مناخ الاستثمار لهم والسعي إلي تذليل المعوقات التي تواجههم.وتابع "الغضبان" أن العمل يتم على قدم وساق بالمحافظة لتسهيل الإجراءات أمام كل المستثمرين خاصة الجادين لأنه في النهاية تحقيق لمصلحة مصر ودعم اقتصادها القومي، لافتًا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا كبيرًا مع كل الأطراف المعنية من أجهزة بالمحافظة والمستثمرين، من أجل التنسيق لتذليل العقبات بالمناطق الصناعية لدعم الاقتصاد القومي.من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بلقائه مع المحافظ والتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لدعم الصناعة والتجارة والاستثمار في محافظة بورسعيد ومناقشة المعوقات التي تواجه المستثمرين من أجل التوسع في استثماراتهم وجذب استثمارات جديدة، منوهًا إلى أن محافظة بورسعيد تتضمن مناطق صناعية مهمة وداعمة للاقتصاد القومي، ولذلك هناك تعاونًا كبيرًا بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الاستثمار ليس في محافظة بورسعيد فقط بل كل المحافظات.وأوضح "العربي" أن اللقاء مع المحافظ كان مثمرًا، وسيستفيد المستثمرون في القطاعات المختلفة من الاستجابة الكبيرة من محافظ بورسعيد وتعاونه الواضح، في تقديم خدمات ملموسة للمستثمرين بالمحافظة، والرغبة الكبيرة وحماس في تنمية وتطوير الاستثمارات بها وهو ما سيتم زيادة التعاون لتحقيقه في المرحلة القادمة.