الصين: تدابير مضادة بشأن بيع أسلحة أمريكية لتايوان

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء، عن أنها ستتخذ تدابير مضادة ضرورية بشأن قرار الولايات المتحدة بيع أسلحة أمريكية جديدة إلى تايوان.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"- في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقًا على قرار الولايات المتحدة بيع معدات اتصالات متقدمة بقيمة 280 مليون دولار إلى تايوان- إن "الصين، ووفقًا لتطورات الأوضاع، ستتخذ الإجراءات المضادة الضرورية"، داعية واشنطن إلى وقف مثل هذه المبيعات.