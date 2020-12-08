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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شعبة الجلود: نتواصل مع إيطاليا لمد المصانع بأحدث الأجهزة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:59 م
محمد مهران
محمد مهران
دعاء أبو العزم
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قال محمد مهران، رئيس شعبة الجلود بالغرف التجارية، إن الشعبة تتجه حاليًا للتواصل مع الجانب الإيطالي لمد هيئة التنمية الصناعية بأحدث الإمكانيات التي تساعد في إنجاح مشروع 100 مصنع بشكل جيد، ولفت إلي أن وزيرة الصناعة تعقد اجتماعات دورية مع تجار ومصنعي الجلود لتشجيعهم علي زيادة الاستثمار في هذا المجال، والوصول للمنتج النهائي بجودة عالية تليق باسم مصر وتكون قابلة للمنافسة بين الدول.

وأشار رئيس شعبة الجلود بالغرف التجارية إلى أن تكاتف القيادة السياسية مع المصنعين والوزارات سيكون له نتيجة جيدة علي قطاع الجلود وعودها للريادة كما تسعى الدولة، موضحًا أن الشعبة تسهم بالمبادرة الخاصة بربط الدول العربية وبعضها، خاصة وأن مصر أصبحت بوصلة للتجارة الصناعة، وتشجيع مبادرة "البس الحذاء الطبيعي"، وعمل أحذية من الجلد الطبيعي من مقاسات الأطفال وحتي الكبار بأسعار بسيطة.

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