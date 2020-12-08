شعبة الجلود: نتواصل مع إيطاليا لمد المصانع بأحدث الأجهزة

قال محمد مهران، رئيس شعبة الجلود بالغرف التجارية، إن الشعبة تتجه حاليًا للتواصل مع الجانب الإيطالي لمد هيئة التنمية الصناعية بأحدث الإمكانيات التي تساعد في إنجاح مشروع 100 مصنع بشكل جيد، ولفت إلي أن وزيرة الصناعة تعقد اجتماعات دورية مع تجار ومصنعي الجلود لتشجيعهم علي زيادة الاستثمار في هذا المجال، والوصول للمنتج النهائي بجودة عالية تليق باسم مصر وتكون قابلة للمنافسة بين الدول.وأشار رئيس شعبة الجلود بالغرف التجارية إلى أن تكاتف القيادة السياسية مع المصنعين والوزارات سيكون له نتيجة جيدة علي قطاع الجلود وعودها للريادة كما تسعى الدولة، موضحًا أن الشعبة تسهم بالمبادرة الخاصة بربط الدول العربية وبعضها، خاصة وأن مصر أصبحت بوصلة للتجارة الصناعة، وتشجيع مبادرة "البس الحذاء الطبيعي"، وعمل أحذية من الجلد الطبيعي من مقاسات الأطفال وحتي الكبار بأسعار بسيطة.