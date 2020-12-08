صرف المعاشات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بدمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنظيم عملية صرف المعاشات التى تتم من خلال مكاتب البريد، والحد من ازدحام المواطنين على تلك المنافذ، مع مراعاة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "covid19".وأكدت المحافظ ضرورة تنظيم عملية دخول وخروج المواطنين وتخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات ومقاعد، مؤكدة أيضًا تقديم كل التيسيرات للمواطنين وكبار السن ومتحدى الإعاقة، كما وجهت بوضع خطة محددة لتلافي حدوث أية مشكلات، والاستعداد لصرف معاشات تكافل وكرامة المقرر بدؤها ١٥ ديسمبر الجارى.