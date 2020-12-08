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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عمار الشريعي في ذكراه.. وموسيقاه المبصرة
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:32 م
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