مصطفى خاطر: حضّرت كثيرًا لشخصيتي في «الصندوق الأسود»

أعرب الفنان مصطفى خاطر عن سعادته بردود الفعل الإيجابية والقوية التي يحققها فيلم "الصندوق الأسود" المعروض في دور السينما، مشيرا إلى أنه قام بدراسة الشخصية والتحضير لها كثيرا حتى تظهر بصورة طبيعية للجمهور.وقال خاطر- في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- إن العمل يحقق ردود فعل قوية على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرا عن فرحته بتواجد الجمهور في السينمات، حتى ولو كان بنسبة 50% بسبب الوقاية من فيروس كورونا.وأكد حرصه على أن تكون شخصيته في الفيلم مختلفة، وتترك أثرا في الجمهور، حيث يظهر في العمل بشخصية حرامي، ولكن ليس بالمعنى المعروف، فالشخصية تجبره على فعل أشياء غريبة، مشيرا إلى أن شخصيته في الفيلم مكتوبة بشكل جيد، وأنه أعجب بالسيناريو منذ اللحظة الأولى، والتزم بكل ما هو مكتوب، وجسّده كما هو لأن الفيلم تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.وأضاف أن المنصات أصبحت جزءا مهما وهي مستقبل الصناعة، وتتوسع الآن بشكل كبير، ووصلت إلى الكثير من الجمهور، لافتا إلى أن هذه المنصات تساعد في تنشيط صناعة الفن، وأفضل الأعمال العالمية أصبحت تعرض عليها.وتدور أحداث الفيلم حول امرأة حامل، تجسدها منى زكي، تحمل الكثير من الأسرار والألغاز حول حملها، ويشكّل خاطر عصابة ثنائية مع محمد فراج ليقتحما منزلها بهدف السرقة، ما يؤدي إلى تورطهما في مطاردة عنيفة تهدد حياة جنينها للخطر، ويشارك في بطولة الفيلم منى زكي، ومحمد فراج، وتأليف أحمد وهيثم الدهان، إخراج محمود كامل.