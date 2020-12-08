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اقتصاد

وليد عزب: المنتجات البلاستيكية أهم الصادرات للسودان

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:45 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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كشف وليد عزب، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، عن أن المجلس تلقى خطابا بموافقة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على دعم الشركات المشاركة في معرض الخرطوم الدولي بنسبة 60% من تكلفة المشاركة، على أن تتحمل الشركات الـ 40% المتبقية.

وأكد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن ما تمتلكه كل من مصر والسودان من العديد من المقومات الاقتصادية، التي تسمح بتحقيق أضعاف حجم التجارة البينية لهما، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين.

وأشار " عزب" إلى أن المنتجات البلاستيكية تعد من أهم بنود الصادرات المصرية للسودان خلال 2019 حيث بلغت قرابة 81.4 مليون دولار مقارنة بنحو 76.7 مليون دولار خلال 2018منوها الى ان صادرات مصر الى السودان من هذا البند تمثل نحو 4% من اجمالى صادرات مصر من هذا البند على مستوى العالم.

وأضاف أنه مما يعزز من فرص التعاون بين البلدين، اتجاه مصر نحو تعزيز التعاون مع القارة الإفريقية في مجالات التعاون الاقتصادي، والبنية التحتية، والربط الكهربائي بالإضافة الى مجالات الزراعة والصناعة، فضلا عن أن السودان يعد بوابة مهمة لمصر على القارة الإفريقية، وهو ما يفرض ضرورة التقارب بين الجانبين المصري والسوداني.

وقال إن الصادرات المصرية إلى السودان تمثل نحو 1.5% من إجمالي الصادرات المصرية على مستوى العالم وذلك خلال عام 2019، فيما تمثل الواردات المصرية من السودان نحو 5.1% من إجمالي الصادرات السودانية على مستوى العالم.

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