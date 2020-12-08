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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«مصر ليها حق عليك».. ناخبون يحثون الشباب على المشاركة فى انتخابات النواب (فيديو)

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:26 م
جريدة الدستور
مريم جبل
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تشهد اللجان الانتخابية بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، حالة من الإقبال الكثيف من المواطنين؛ للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية في الانتخابات البرلمانية.

وظهرت أمام اللجان طوابير طويلة ضمت جميع الفئات العمرية ورجال دين من الناخبين في مشهد حضاري مع اتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وشارك في العملية الانتخابية كل الأعمار من شباب ومسنين ورجال الدين؛ وسط تعامل راق وحسن معاملة ومراعاة لحقوق الإنسان من جانب خدمات مديرية أمن القاهرة المعنية بتأمين اللجان، والتي قدمت للناخبين الكمامات الواقية والمطهرات، مع تنظيم وقوفهم بترك مسافة أمان.

وشاركت السيدات في الانتخابات وحثت إحدى السيدات المواطنين قائلة: «بلاش سلبية وعدم تواجد، انزل وشارك وابدأ بنفسك واختار الإصلاح لدائرتك واللي هيخدم مصالحك».

وفي السياق ذاته، قال ناخب من أمام لجنته الانتخابية: «انزل انتخب مصر ليها حق عليك، وصوتك أمانة.. انزل انتخب اللي يريحك، والمرشح المناسب لدائرتك، وتحيا مصر».

وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة، اليوم الثلاثاء.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعدت جدولًا زمنيًا مسبقًا يحدد مواعيد كل إجراء من إجراءات انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الوحيد في إعلان نتائج الانتخابات.

وتجرى جولة إعادة الانتخابات للمرحلة الثانية في 13 محافظة هي "القاهرة، والغربية، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

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