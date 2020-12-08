«زراعة الإسكندرية» تعقد مؤتمر المحاصيل الشتوية للمزارعين بالعامرية

عقدت مديرية الزراعة بالإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي صالح مدير مديرية الزراعة ورئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، مؤتمر المحاصيل الشتوية، بحضور المهندس محمد عبدالرءوف فهمي، مدير عام منطقة النهضة الزراعية، والحاج عبدالوكيل تمام، رئيس جمعية طيبة وذلك بمقر جمعية طيبة بالنهضة العامرية.وأكد وكيل وزارة الزراعة، خلال المؤتمر ضرورة نقل الخبرات العلمية الزراعية للمزارعين.وبدأ المؤتمر بمحاضرة الشرح علمية لموضوعات المؤتمر ألقتها الدكتورة ثناء حمد عبدالسلام، رئيس بحوث بمعهد المحاصيل الحقلية ورئيس الفريق العلمي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمحافظة الإسكندرية، وقد شرحت خلالها العمليات الزراعية المتعلقة بمحصول القمح بدءًا من اختيار الصنف المناسب وتجهيز الأرض للزراعة انتهاءً بحصاد القمح وضرورة عدم التأخير في الحصاد، مرورًا لجميع المراحل المهمة في محصول القمح.ثم تحدث الدكتور العربي سالم رمضان، باحث أول بمعهد بحوث المحاصيل السكرية، ومدير محطة بحوث المحاصيل السكرية بالإسكندرية عن محصول بنجر السكر بصورة شاملة موضحًا أهم المشكلات التي تقابل محصول بنجر السكر وطرق حلها وتفاديها، وكذلك الأخطاء التي يقع فيها المزارعون التي تؤثر على كمية وجودة محصول بنجر السكر وبناءً على المتابعه المستمره لمشاكل المزارعين.وأشار الدكتور أحمد راضي، مسئول المحاصيل بإدارة العامرية الزراعية عن مشكلة البرسيم الذي يسبب حدوث سيلان اللعاب عند المواشي بعد أكله، موضحًا أن هذه الظاهرة سببها وجود فطريات في البرسيم، كما شرح كيفية علاج هذه المشكلة.واختتم المؤتمر أعماله بشرح لموضوع من الموضوعات المهمة، التي تعتبر أحد مؤرقات المزارعين وسبب لخفض الإنتاج وهي مشكلة الحشائش التي تفضل بالتحدث عنها الدكتور رمضان موسى باحث أول الحشائش بمركز بحوث الحشائش، موضحًا علاج كل نوع من أنواع الحشائش التي تظهر في المحاصيل الشتويه المختلفة والمبيد المناسب وطريقة الاستخدام المثلى ومحاذير الاستخدام والأخطاء التي يقوم بها المزارعون عند استخدام المبيدات التي تؤثر على صحة الفلاح وأسرته وكذلك تؤثر على كفاءة المبيد.وقد تخلل المؤتمر مداخلات للمزارعين بخصوص قانون التعدي على الأراضي الزراعية وإجراءات استخراج تصاريح البناء وقام بالرد على هذه التساؤلات المهندس طارق زكي صالح وكيل وزارة الزراعة، وكذلك بعض التساؤلات الخاصة بالمبيدات والأسمدة وقام بالرد المتخصصين من الحضور.