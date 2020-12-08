سعر الجنيه السوداني اليوم في آخر تحديث

سعر الجنيه السوداني اليوم 2020

الجنيه السوداني





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يرصد لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة، اليوم الثلاثاء 8-12-2020، سعر الجنيه السوداني اليوم مقابل العملات الأجنبية في أسواق المال، حسبما أفادت التعاملات الصباحية اليوم.و نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الجنيه السوداني بالأسواق اليوم الثلاثاء، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 0.28 جنيه للشراء و0.28 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.العملة شراء بيعالدولار 55.0000 55.2750اليورو 66.6325 66.9657الين الياباني 0.5287 0.5313الجنيه الاسترليني 6963 7298.6الدينار الكويتي 4237.180 50081180.الريال السعودي 1730.1 1789.1الدينار البحريني 6634.11 7217.11ريال عماني 4220.11 4791.11يشار إلى أنه بعد ساعات من قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ارتفع الجنيه السوداني 25%.وكان السبب وراء إدراج السودان على القائمة السوداء، هو إيواء نظام المخلوع عمر البشير جماعات وشخصيات إرهابية، على رأسها زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، الذي اتهم لاحقا بالوقوف وراء عدد من الهجمات الإرهابية التي طالت مصالح أمريكية في أماكن مختلفة من العالم.وأكد متعاملون في السوق أن الطلب على الدولار تراجع بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية، مشيرين إلى أنه يجري تداول الدولار عند 210 جنيهات مقابل 260 جنيها في تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لفضائية "سكاى نيوز عربية".يذكر أن الجنيه السوداني، هو الوحدة الأساسية لعملة السودان، وتصدر عن بنك السودان المركزي وتأتي قيمة الجنيه السوداني حوالي 0.021 دولار ويتم تداوله من خلال الفئات المعدنية: 5 قروش، 10 قروش، 20 قرشًا - 50 قرشًا - جنيه واحد والفئات الورقية: 1 جنيه - 2 جنيه - 5 جنيه - 10 جنيه - 20 جنيه - 50 جنيه - 100 جنيه - 200 جنيه - 500 جنيه.