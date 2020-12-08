اليونان: تركيا تخالف القانون الدولى

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تنقل المرتزقة إلى ليبيا وتعمل على تعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر، مشيرًا إلى أن تركيا تتصرف بطريقة مخالفة للقانون الدولي، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" الإخبارية.وأوضح وزير الخارجية اليوناني، أن التعاون بين الأردن واليونان وقبرص ليس موجها ضد أحد.وأعلنت وسائل إعلام يونانية أن أثينا ستدعو سفراء الاتحاد الأوروبى لفرض حظر سلاح على تركيا، مشيرة إلى أن الأمر سيتم بحثه خلال القمة الأوروبية المقبلة.