ما صنعه «فساد الإخوان» والحقيقة.. «الأوقاف» ترد على «الجزيرة» بالأرقام

كشفت وزارة الأوقاف، عن إنجازات هيئة الوقف بالأرقام، ردًا على ما أذيع على فضائية «الجزيرة» القطرية، من خلال استضافة بعض القيادات الإخوانية الهاربة، وما رددوه من مغالطات وأكاذيب حول إدارتهم شئون الوقف، وقت توليهم المسئولية قبل الهرب إلى خارج مصر.وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي إيرادات هيئة الأوقاف في العام الأسود لحكم الجماعة بلغ 503 ملايين جنيه، في حين بلغت إيراداتها في العام المالي 2019-2020 مليارا و540 مليون جنيه، أي بزيادة قدرها مليار و37 مليون جنيه.وتابعت: "بلغ إجمالي إيرادات صناديق النذور في عام الإخوان الأسود 9 ملايين جنيه، في حين تجاوزت هذه الإيرادات 30 مليون جنيه في العام المالي 2018-2019"، مستطردة: "بلغت إيرادات اللجنة العليا للخدمات ومجالس الإدارات في العام الأسود لحكم الجماعة 10 ملايين جنيه، في حين زادت في العام المالي 2018-2019 عن 50 مليون جنيه".وأضافت: "بلغ إجمالي إيرادات المراكز الطبية في عام الإخوان الأسود نحو 218 ألفًا، في حين بلغت في العام المالي 2018-2019 نحو 10 ملايين جنيه".واختتمت الوزارة، دا على كذب أعضاء الجماعة، بأن ضيوف برنامج "الجزيرة" ذكروا أن من وجوه الفساد في الأوقاف تعيين العمالة بغير طريق الإعلان، ونؤكد أن ضم العمالة للوزارة بدون تعيين كان هو النظام المعمول به في العام الأسود للإخوان ولم يحركوا ساكنًا تجاهه، بل عينوا في هذا العام الأهل والعشير، وهو ما ألغاه وزير الأوقاف الحالي في عام 2014 بالقرار الوزاري رقم (152) لسنة 2014، بقصر التعيين في جميع مفاصل الوزارة على طريق الإعلان، ولم يعد هناك أي تعيين بغير الإعلان الرسمي.