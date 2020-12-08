«الصحة العالمية»: دراسات لتحديد مصدر كورونا

قال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، لا نعلم مصدر فيروس كورونا ولكننا نعلم أنه فيروس حيوانى وظهر لأول مرة فى الصين، وهناك العديد من الدراسات لتحديد منشأ فيروس كورونا.وأشار إلى أنه سيتم إرسال بعثة أخرى للصين للبحث في هذه المسألة، وهناك العديد من الدراسات بدول العالم للوقوف على منشأ فيروس كورونا.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن طريق الفيديو، حول بعثات منظمة الصحة العالمية لبلدان شرق المتوسط لدعم الاستجابة لفيروس كورونا "كوفيد-19".يناقش المؤتمر إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كورونا والبعثات التقنية التي أوفدها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى عدد من بلدان الإقليم لدعم الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني.ويشارك بالمؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية.