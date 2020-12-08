الخارجية القبرصية تبحث استفزازات أنقرة والنشاطات غير القانونية

قال وزير الخارجية القبرصي يكوس كريستودوليدس، اليوم الثلاثاء: بحثنا استفزازات أنقرة والنشاطات غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية القبرصية.وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية القبرصية، في وقت سابق،" لسنا متفائلين للآن من موقف تركيا ونأمل منها التراجع، وأضافت وزارة الخارجية القبرصية: نأمل من تركيا أن تعدل سلوكياتها وتذهب للحوار.ويستعد الاتحاد الأوروبى لإقرار مشروع قرار يتضمن عقوبات جديدة ضد النظام التركى بسبب ممارساته الاستفزازية فى البحر المتوسط والانتهاكات التى يمارسها ضد قبرص واليونان، خاصة بعدما تم اعتراف ألمانيا لسفينة تركية متجهة إلى ليبيا، وهو الأمر الذى أربك النظام التركى.