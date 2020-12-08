كيف دعمت منظمات المجتمع المدني الحكومة؟

ـ دعم المجتمع المدني للدولة في مواجهة فيروس كورونا

ـ بداية ظهور المنظمات الأهلية في مصر

ـ دعم الأسر الأكثر فقرًا

تعمل في مصر 55 ألف منظمة مجتمع مدنى، اعتبرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جزء أصيل فى العمل الأهلى الذى تسعى مصر ليكون شريكا للحكومة مع المجتمع المدني، وكان لهذه المنظمات منذ تأسيسها دور كبير في دعم المصريين من خلال توفير مواد غذائية وسلع للفقراء، ودعم الدولة في مواجهة الأزمات التي تمر بها ومنها أزمة انتشار فيروس كورونا وقبلها أزمة السيول التي هددت بعض القرى في مصر عام 2016، وفي مارس الماضي.وتستعرض "الدستور" دور منظمات المجتمع المدني في دعم العمل الحكومى للارتقاء بحياة المواطنين.كان لمؤسسات المجتمع المدني دور كبير في دعم الدولة في مواجهتها لفيروس كورونا، فتولتبعض المؤسسات توفير علاج مجاني وأسطونات اكسجين للمرضى مجانًا كما اتفقت مع بعض المستشفيات الخاصة لاستقبال الحالات التي تحولها هذه المنظمات مقابل تسديد الأموال بديلًا عن المرضى، كما فعل فريق "مرسال لدعم مرضى كورونا".واهتمت بعض المؤسسات بدعم الأسر الفقيرة التي تأثرت حياتها بتوقف الكثير من الأنشطة مع انتشار كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية، فدعمت جمعية الأورمان العمالة غير المنتظمة بالتنظيم مع وزارة التضامن الاجتماعي، كما كان لهم دور في دعم الأسر التي تضررت بسبب السيول، وتوفر الجمعية المواد الغذائية الأساسية التي تكفي هذه الأسر من شهر ونصف إلى شهرين.كما كان لجمعية رسالة دور كبير في دعم الأسر المتضررة من تبعات انتشار الفيروس فأطلقت حملة تحدي الخير في 20 مارس 2020 وتم تحصيل تبرعات وفق ترخيص جمع المال رقم 18 لسنة 2020 وبلغت قيمة التبرعات المحصلة 3.427.343 مليون جنيها منها مبلغ 1.639.085 من تبرعات الفنانين ولاعبي كرة القدم، وصرفت المبالغ المتحصلة من التبرعات فى المصارف التى جمعت من أجلها كما أوضح بيان وزارة التضامن الإجتماعي، والذي أكد أن جمعية رسالة واحدة من الجمعيات النشيطة ويستفيد من أنشطتها مئات الآلاف من المصريين وكانت متعاونة مع اللجنة المشكلة وستتم متابعة أعمالها خلال الأسابيع القادمة بشكل منتظم.تعود بدايات ظهور المنظمات الأهلية في مصر إلى القرن 19، حيث نشأت أول جمعية أهلية في مصر عام 1821 باسم الجمعية اليونانية بالإسكندرية، وبعدها توالي تأسيس الجمعيات منها ذات الطابع الثقافي ففي عام 1859 تم تأسيس جمعية مصر للبحث في تاريخ الحضارة المصرية، وجمعية المعارف عام 1868 والجمعية الجغرافية عام 1875، وهناك جمعيات ذات طابع ديني مثل الجمعية الخيرية الإسلامية عام 1878 وجمعية المساعي الخيرية القبطية عام 1881.وفي عشرينات القرن الماضي ازدهرت الجمعيات الأهلية في مصر وزاد عددها مع اعتراف دستور 1923 في مادته رقم (30) بحق المصريين في التجمع وتكوين جمعيات، حيث زاد عددها من 159 جمعية في الفترة ما بين عامي 1900 و1924 إلى 633 جمعية في الفترة ما بين 1925 و1944، ومنذ منتصف السبعينيات بدأت حركة انتعاش جديدة في المجتمع المدني عمومًا والجمعيات الأهلية خصوصًا، حيث بلغ عددها حاليًا ما يقارب 16.800 ألف جمعية وتضم نحو 3 ملايين عضوًا تعمل في مختلف المجالات الاجتماعية.أطلقت وزارة التضامن الإجتماعي الكثير من المبادرات لمساعدة الأسر والقرى الأكثر فقرًا بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني، وأكدت نيفين القباج أن الوزارة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر أطلق ٣ قوافل خلال شهر رمضان الماضي واستمرت حتى الآن.وتضمنت المبادرة وزيع مواد غذائية على الفقراء في المحافظات المختلفة ليصل إجمالي الكراتين التي تم توزيعها والتي رصدتها وزارة التضامن الاجتماعي منذ بداية الأزمة أكثر من ٣.٦ مليون كرتونة غذائية بالإضافة إلى منظفات ومطهرات وملابس وأغذية ووصلات مياه والصرف الصحي وتعقيم المباني وتقديم أدوية للأسر والمسنين.