«الصحة العالمية»: دول شرق المتوسط لم تصل ذروة كورونا.. ولا تحور للفيروس

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط، لا يمكن القول بأن دول إقليم شرق المتوسط وصلت للذروة في إصابات فيروس كورونا، وهناك تفاوت بين الدول، إذ تسجل بعض الدول أعداد مرتفعة فيما تسجل أخرى انخفاضا، وبشكل عام ما زلنا نلاحظ الارتفاع.وأضاف المنظري، أنه تم إجراء 170 تقريرا جينيا، ومن خلال هذه التحليلات لم يلاحظ أي تغير أو تحور في الفيروس من حيث الانتشار أو الأعراض.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده منظمة الصحة العالمية، الآن، عبر الفيديوكونفرانس، حول بعثات منظمة الصحة العالمية لبلدان شرق المتوسط لدعم الاستجابة لفيروس كورونا "كوفيد-19"، ويناقش إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كورونا والبعثات التقنية التي أوفدها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى عدد من بلدان الإقليم لدعم الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني.يشارك بالمؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية.