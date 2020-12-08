في 7 أشهر.. أرصدة البنوك المصرية بالخارج تصل إلى 19.2 مليار دولار

كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، عن أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج قفزت من 10.2 مليار دولار في أبريل الماضي إلى 19.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.وقال المصدر إن أرصدة البنوك المصرية في الخارج قفزت خلال هذه الفترة، بنسبة تصل إلى 90 % بما يعادل 9 مليارات دولار، وذلك بخلاف أرصدة الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد.وقال هيثم عادل، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، أن هذه القفزة في حجم أرصدة البنوك المصرية بالدولار بالخارج تعكس حسن إدارة القائمين على القطاع المصرفي المصري، والرؤية الاستباقية الجيدة التي اتخذها البنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي تداعيات أزمة فيروس كورونا الحالية، مضيفا أن أرصدة واحتياطات البنوك المصرية بالدولار في الخارج عادت لمعدلاتها القياسية السابقة، رغم الأوضاع الحالية سواء محليا أو عالميا.وأكد رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، أن ذلك يعكس نجاح السياسة النقدية ويعد من ثمار النتائج الإيجابيةن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى طبقته مصر خلال السنوات الماضية.