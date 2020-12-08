رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

في 7 أشهر.. أرصدة البنوك المصرية بالخارج تصل إلى 19.2 مليار دولار

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:08 م
جريدة الدستور
طباعة
كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، عن أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج قفزت من 10.2 مليار دولار في أبريل الماضي إلى 19.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

وقال المصدر إن أرصدة البنوك المصرية في الخارج قفزت خلال هذه الفترة، بنسبة تصل إلى 90 % بما يعادل 9 مليارات دولار، وذلك بخلاف أرصدة الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال هيثم عادل، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، أن هذه القفزة في حجم أرصدة البنوك المصرية بالدولار بالخارج تعكس حسن إدارة القائمين على القطاع المصرفي المصري، والرؤية الاستباقية الجيدة التي اتخذها البنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي تداعيات أزمة فيروس كورونا الحالية، مضيفا أن أرصدة واحتياطات البنوك المصرية بالدولار في الخارج عادت لمعدلاتها القياسية السابقة، رغم الأوضاع الحالية سواء محليا أو عالميا.

وأكد رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، أن ذلك يعكس نجاح السياسة النقدية ويعد من ثمار النتائج الإيجابيةن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى طبقته مصر خلال السنوات الماضية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

«الخارجية»: نُقدر مساعي الكويت تجاه المصالحة الخليجية

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

قصة وفاة الطالب يوسف فياض بكورونا بعد إجباره على «الامتحان».. والجامعة: نعلن الحقيقة قريبا

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال ضمن «حياة كريمة» لتطوير القرى النموذجية

image description

جامعة أسيوط تقيم ندوة عن السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط

image description

تعقيم الناخبين فى لجان الاقتراع بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يفتتح النصب التذكاري لشهداء مدرسة ناصر العسكرية

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

الأكثر قراءة

الوزراء: اعتماد «المجموع التراكمي» فى نظام الثانوية العامة الجديد

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

«المالية» تحدد جدول موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020 للموظفين في الدولة

سعر جرام الذهب اليوم فى مصر.. أسعار الذهب الثلاثاء 8-12-2020

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

كيفية الحصول على البريد الإلكتروني الموحد 2021

تغريم رجل بمبلغ هائل لخرقه الحجر الصحي مدة 8 ثوان فقط (فيديو)

رابط وخطوات التسجيل الإلكتروني لأعمال امتحان الثانوية العامة 2021

النشرة المرورية اليوم في مصر.. زحام مروري أعلى كوبري أكتوبر

أيام زمان

العتبة الخضراء.. القصة الحقيقية لأشهر عملية نصب في مصر

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عمار الشريعي في ذكراه.. وموسيقاه المبصرة
عصام زكريا
في مهرجان القاهرة..سينما مصرية لا يعرفها أحد!
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (8)
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
المزيد

الثقافة

الخميس.. «فنون الكتابة الإذاعية» ندوة في مكتبة المستقبل

نقاد: رفعت سلام.. مشروع استثنائي في الترجمة

صالح الغازي: كاتب شهير أخذ منى كتاب «هكذا تكلم زرادشت» بالقوة

شعرية الصمت.. كتاب جديد للشاعر صلاح بوسريف