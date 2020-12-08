الصين تسعى لإبقاء العمليات الاقتصادية في نطاق معقول

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن بلاده ستبذل جهودا لإبقاء العمليات الاقتصادية ضمننطاق معقول، وفقا لتقرير أذاعه التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) اليوم الثلاثاء.وأوضح التقرير أن هذا التصريح جاء خلال اتصال هاتفي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.