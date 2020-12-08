الصين تسعى لإبقاء العمليات الاقتصادية في نطاق معقول
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:53 م
وكالاتطباعة
قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن بلاده ستبذل جهودا لإبقاء العمليات الاقتصادية ضمن
نطاق معقول، وفقا لتقرير أذاعه التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) اليوم الثلاثاء.
وأوضح التقرير أن هذا التصريح جاء خلال اتصال هاتفي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.
نطاق معقول، وفقا لتقرير أذاعه التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) اليوم الثلاثاء.
وأوضح التقرير أن هذا التصريح جاء خلال اتصال هاتفي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.