«الصحة العالمية»: مصر تشهد زيادة منتظمة في إصابات ووفيات كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط، إن جائحة فيروس كورونا ما زالت تبعث على القلق بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لافتًا إلى أن هناك بعض البلدان سجلت ارتفاعًا في الإصابات والوفيات ومنها إيران وقطاع غزة، فيما تشهد مصر زيادة منتظمة في الإصابات والوفيات.وأضاف المنظري أن منظمة الصحة تدعم البلدين في مواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن هناك أخبارًا عن مأمونية 3 لقاحات على الأقل، وتحرص المنظمة من خلال مرفق "كوفاكس" على توزيع اللقاحات في البلدان بشكل عادل، والتي سيتم تقديمها للمواطنين الأكثر احتياجًا، مشددًا على أهمية تتبع المخالطين والتقصي وعلاج الحالات، حيث إن اللقاحات ليست الحل السحري، ولكن نحتاج إليه نتيجة لتخفيف التدابير الاحترازية، مشيرًا إلى ضرورة استخدام الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده منظمة الصحة العالمية، الآن، حول بعثات منظمة الصحة العالمية لبلدان شرق المتوسط لدعم الاستجابة لفيروس كورونا "كوفيد-19"، ويناقش إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي للجائحة والبعثات التقنية التي أوفدها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى عدد من بلدان الإقليم لدعم الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني.يشارك بالمؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية.