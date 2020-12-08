بعد تكرار حوادثه..7 نصائح للحفاظ علي أسرتك من مخاطر السخان

وضع السخان في مكان مفتوح:



استبدال السخان القديم:



فصل التيار:



تهوية الحمام من البخار:



فصل السخان حالة انقطاع الماء:



الفحص الدوري:



عدم التدخين في الحمام:



يعتبر السخان في فصل الشتاء من أهم الأجهزة المستخدمة في المنزل، لكنه يشكل أخطرها إذا أسيئ أستخدامه، ووفقا لموقع "everydayhealth" نقدم مجموعه من النصائح لحماية منزلك من خطر السخان الكهربائي.يجب وضع السخان في مكان جيد التهوية.يجب عند تركيب السخان مراعاة عدم حدوث ماس كهربائي.يجب فصل التيار الكهربائي قبل دخول الحمام للأستحمام.يجب أن يكون الحمام به تهوية لخروج البخار حتي لا يسبب الاختناق.يجب فصل السخان عن التيار الكهربائي في حال انقطاع الماء حيث أن توصل السخان بالكهرباء يسبب التلامس الكهربائي والوفاه.يجب عمل صيانه دورية للسخان لا تفادي أي حوادث في المنزل.ممنوع التدخين في الحمام في الوقت الذي يكون به السخان متوصل بالتيار الكهربائي لعدم حدوث ماس كهربائي.