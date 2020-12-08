بعد تكرار حوادثه..7 نصائح للحفاظ علي أسرتك من مخاطر السخان
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:29 م
هويدا سعيدطباعة
يعتبر السخان في فصل الشتاء من أهم الأجهزة المستخدمة في المنزل، لكنه يشكل أخطرها إذا أسيئ أستخدامه، ووفقا لموقع "everydayhealth" نقدم مجموعه من النصائح لحماية منزلك من خطر السخان الكهربائي.
وضع السخان في مكان مفتوح:
يجب وضع السخان في مكان جيد التهوية.
استبدال السخان القديم:
يجب عند تركيب السخان مراعاة عدم حدوث ماس كهربائي.
فصل التيار:
يجب فصل التيار الكهربائي قبل دخول الحمام للأستحمام.
تهوية الحمام من البخار:
يجب أن يكون الحمام به تهوية لخروج البخار حتي لا يسبب الاختناق.
فصل السخان حالة انقطاع الماء:
يجب فصل السخان عن التيار الكهربائي في حال انقطاع الماء حيث أن توصل السخان بالكهرباء يسبب التلامس الكهربائي والوفاه.
الفحص الدوري:
يجب عمل صيانه دورية للسخان لا تفادي أي حوادث في المنزل.
عدم التدخين في الحمام:
ممنوع التدخين في الحمام في الوقت الذي يكون به السخان متوصل بالتيار الكهربائي لعدم حدوث ماس كهربائي.
وضع السخان في مكان مفتوح:
يجب وضع السخان في مكان جيد التهوية.
استبدال السخان القديم:
يجب عند تركيب السخان مراعاة عدم حدوث ماس كهربائي.
فصل التيار:
يجب فصل التيار الكهربائي قبل دخول الحمام للأستحمام.
تهوية الحمام من البخار:
يجب أن يكون الحمام به تهوية لخروج البخار حتي لا يسبب الاختناق.
فصل السخان حالة انقطاع الماء:
يجب فصل السخان عن التيار الكهربائي في حال انقطاع الماء حيث أن توصل السخان بالكهرباء يسبب التلامس الكهربائي والوفاه.
الفحص الدوري:
يجب عمل صيانه دورية للسخان لا تفادي أي حوادث في المنزل.
عدم التدخين في الحمام:
ممنوع التدخين في الحمام في الوقت الذي يكون به السخان متوصل بالتيار الكهربائي لعدم حدوث ماس كهربائي.