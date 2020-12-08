7 نصائح تمنحك خروج آمن لعلاقة عاطفية فاشلة
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:12 م
شيماء دهبطباعة
الخروج من علاقة عاطفية فاشلة أمر ليس بالهين بل من أصعب الأمور، لكن مع التأكد من عدم استمرار العلاقة مع هذا الشخص، ووجود العديد من الاحتمالات الضعيفة في البقاء يعزز لديك الرغبة في إنهاءها،ويوضح موقع insider، كيفية الخروج من تجربة عاطفية فاشلة بآمان.
وقت للتفكير
عليك اتخاذ كل الوقت الذي تحتاجه في التفكير قبل إنهاء العلاقة وحاول عدم سيطرة أحد على تفكيرك حتى لا تأخذ قرار أنت غير مقتنع به.
ركز في العيوب والمميزات
العيوب والمميزات الخاصة بالشخص ستجعلك تتخذ قرار عن اقتناع.
إبلاغ الشريك في الوقت المناسب
اختار الوقت المناسب لابلاغ شريك حياتك حتى لا يرتبط في ذهنه يوم عيد ميلاده على سبيل المثال بهذه الذكرى عليك الابتعاد عن هذه المناسبات.
لا تتسرع في الكتابة على فيس بوك
من الأفضل ألا يتم التسرع عقب إنهاء العلاقة مباشرة على الكتابة حتى لا تتعاطف مع مواساة الآخرين من اصدقاؤك.
الصراحة والوضوح
عليك أن تكون صريح وواضح في الرغبة في الانفصال عن شريكك حتى لا يكون هناك حرج بينكما بل أن الأمر يكون في كلمات واضحة وصريحة وغير جارحة.
لا لتفكير الأصدقاء
رغبة الطرف الآخر أن تظلا صديقين لابد أن تقابل بالرفض، لأن هذه الفكرة لا تنجح وسيظل كلًاكما على الأمل للرجوع مرة أخرى، خاصة لو انك متخذ القرار باقتناع فهذه الفكرة لا تناسبك.
استغلال الوقت
عليك أن تستغل الوقت بعد إنهاء العلاقة بالمزيد من الأنشطة وممارسة هواياتك الخاصة والغوص في عملك وغيره من الأمور التي لا تجعلك تتذكر التجربة السابقة.
وقت للتفكير
عليك اتخاذ كل الوقت الذي تحتاجه في التفكير قبل إنهاء العلاقة وحاول عدم سيطرة أحد على تفكيرك حتى لا تأخذ قرار أنت غير مقتنع به.
ركز في العيوب والمميزات
العيوب والمميزات الخاصة بالشخص ستجعلك تتخذ قرار عن اقتناع.
إبلاغ الشريك في الوقت المناسب
اختار الوقت المناسب لابلاغ شريك حياتك حتى لا يرتبط في ذهنه يوم عيد ميلاده على سبيل المثال بهذه الذكرى عليك الابتعاد عن هذه المناسبات.
لا تتسرع في الكتابة على فيس بوك
من الأفضل ألا يتم التسرع عقب إنهاء العلاقة مباشرة على الكتابة حتى لا تتعاطف مع مواساة الآخرين من اصدقاؤك.
الصراحة والوضوح
عليك أن تكون صريح وواضح في الرغبة في الانفصال عن شريكك حتى لا يكون هناك حرج بينكما بل أن الأمر يكون في كلمات واضحة وصريحة وغير جارحة.
لا لتفكير الأصدقاء
رغبة الطرف الآخر أن تظلا صديقين لابد أن تقابل بالرفض، لأن هذه الفكرة لا تنجح وسيظل كلًاكما على الأمل للرجوع مرة أخرى، خاصة لو انك متخذ القرار باقتناع فهذه الفكرة لا تناسبك.
استغلال الوقت
عليك أن تستغل الوقت بعد إنهاء العلاقة بالمزيد من الأنشطة وممارسة هواياتك الخاصة والغوص في عملك وغيره من الأمور التي لا تجعلك تتذكر التجربة السابقة.