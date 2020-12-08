7 نصائح تمنحك خروج آمن لعلاقة عاطفية فاشلة

وقت للتفكير



ركز في العيوب والمميزات



إبلاغ الشريك في الوقت المناسب



لا تتسرع في الكتابة على فيس بوك



الصراحة والوضوح



لا لتفكير الأصدقاء



استغلال الوقت



الخروج من علاقة عاطفية فاشلة أمر ليس بالهين بل من أصعب الأمور، لكن مع التأكد من عدم استمرار العلاقة مع هذا الشخص، ووجود العديد من الاحتمالات الضعيفة في البقاء يعزز لديك الرغبة في إنهاءها،ويوضح موقع insider، كيفية الخروج من تجربة عاطفية فاشلة بآمان.عليك اتخاذ كل الوقت الذي تحتاجه في التفكير قبل إنهاء العلاقة وحاول عدم سيطرة أحد على تفكيرك حتى لا تأخذ قرار أنت غير مقتنع به.العيوب والمميزات الخاصة بالشخص ستجعلك تتخذ قرار عن اقتناع.اختار الوقت المناسب لابلاغ شريك حياتك حتى لا يرتبط في ذهنه يوم عيد ميلاده على سبيل المثال بهذه الذكرى عليك الابتعاد عن هذه المناسبات.من الأفضل ألا يتم التسرع عقب إنهاء العلاقة مباشرة على الكتابة حتى لا تتعاطف مع مواساة الآخرين من اصدقاؤك.عليك أن تكون صريح وواضح في الرغبة في الانفصال عن شريكك حتى لا يكون هناك حرج بينكما بل أن الأمر يكون في كلمات واضحة وصريحة وغير جارحة.رغبة الطرف الآخر أن تظلا صديقين لابد أن تقابل بالرفض، لأن هذه الفكرة لا تنجح وسيظل كلًاكما على الأمل للرجوع مرة أخرى، خاصة لو انك متخذ القرار باقتناع فهذه الفكرة لا تناسبك.عليك أن تستغل الوقت بعد إنهاء العلاقة بالمزيد من الأنشطة وممارسة هواياتك الخاصة والغوص في عملك وغيره من الأمور التي لا تجعلك تتذكر التجربة السابقة.