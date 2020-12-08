حالة الطقس في مصر.. الأرصاد توضح درجة حرارة الـ 72 ساعة المقبلة





وتواصلتت «الدستور» مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، الذي بدوره شرح حالة الطقس في الـ72 ساعة القادمة واحتمالية سقوط الأمطار على المحافظات في الأيام القادمة، موضحًا أن مصر ستشهد الفترة المقبلة حالة من التقلبات مناخية قد تصل لحد السيول على مناطق متفرقة من البلاد في الفترة المقبلة.





حالة الطقس في مصر

قال "شاهين"، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر سيسود طقس

دافئ نهارًا على العديد من المحافظات، بينما سيكون بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري ومدن السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء سيسود طقس مائل للحرارة ويكون بارد ليلًا، وبالنسبة لمدن الصعيد سيكون الطقس حار نهارًا على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلًا.



وأوضح "شاهين"، أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة بنسبة تصل لـ30% على بعض المناطق من "الإسكندرية مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش – رفح"، موضحًا أنه ستشهد بعض المناطق من الوجه البحرى وشمال الصعيد "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - بنى سويف - الفيوم – المنيا"أمطار خفيفة بينما ستشهد شمال الصعيد والقاهرة الوجه البحري والسواحل الشمالية شبورة مائية.



وعن طقس الأربعاء الموافق 9 ديسمبر قال "شاهين" أن حالة الطقس يوم الأربعاء ستشهد خلال ساعات النهار يكون دافئ علي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء، كما يسود طقس بارد ليلًا علي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، حيث يكون شديد البرودة على جنوب الصعيد.



وأوضح "شاهين" أن يوم الأربعاء سيشهد أمطار خفيفة بنسبة 30 % على بعض المناطق من "دمياط - بورسعيد - العريش – رفح"موضحًا حدوث شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد.



وأكد "شاهين "أن حالة طقس الخميس الموافق الـ 10 ديسمبر سيسود طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار علي العديد من المحافظات،بينما يكون الطقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري ومدن السواحل الشمالية، كما تكون الرياح معتدلة وتنشط علي مدار اليوم وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأوضح "شاهين"، أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة بنسبة تصل لـ30% على بعض المناطق من "الإسكندرية مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش – رفح"، موضحًا أنه ستشهد بعض المناطق من الوجه البحرى وشمال الصعيد "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - بنى سويف - الفيوم – المنيا"أمطار خفيفة بينما ستشهد شمال الصعيد والقاهرة الوجه البحري والسواحل الشمالية شبورة مائية.وعن طقس الأربعاء الموافق 9 ديسمبر قال "شاهين" أن حالة الطقس يوم الأربعاء ستشهد خلال ساعات النهار يكون دافئ علي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء، كما يسود طقس بارد ليلًا علي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، حيث يكون شديد البرودة على جنوب الصعيد.وأوضح "شاهين" أن يوم الأربعاء سيشهد أمطار خفيفة بنسبة 30 % على بعض المناطق من "دمياط - بورسعيد - العريش – رفح"موضحًا حدوث شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد.وأكد "شاهين "أن حالة طقس الخميس الموافق الـ 10 ديسمبر سيسود طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار علي العديد من المحافظات،بينما يكون الطقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري ومدن السواحل الشمالية، كما تكون الرياح معتدلة وتنشط علي مدار اليوم وتكون مثيرة للرمال والأتربة.





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ننشرخلال الساعات المقبلة فتزامنًا مع نهاية فصل الخريف والتي تفصلنا أيام معدودة على بداية فصل الشتاء، يشهد الطقس حالة من التقلبات المناخية خاصة على السواحل الشمالية.