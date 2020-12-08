5 يناير.. الحكم على محسن السكري بقضية «غسل الأموال»

مدت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أجل الحكم فى إعادة محاكمة محسن السكرى؛ لاتهامه بغسل الأموال، إلى جلسة 5 يناير المقبل.وكشفت قرار الإحالة فى القضية رقم ٤٢٢٧٦ لسنة ٢٠١١ جنايات مدينة نصر أول، عن أن المتهم محسن منير علي حمدي السكري، صاحب شركة رد سي للتسويق العقاري ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار متحصلة من جريمة قتل عمدًا مع سبق الإصرار.بأن أودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين: أشرف منير علي حمدي السكري ومحمد محمد سمير مبلغ مائة وخمسين ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها.كانت محكمة النقض فى 2012 قضت بحكم نهائى وبات بسجن السكرى بالمؤبد عن تهمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بالسجن 3 سنوات عن حيازة سلاح نارى بدون ترخيص.