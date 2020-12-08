411 وفاة و8312 إصابة جديدة بـ«كورونا» في بولندا

سجلت بولندا، اليوم الثلاثاء، 8312 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و76 ألفًا و180 حالة.وذكر «راديو بولندا» أنه تم تسجيل 411 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 20 ألفًا و592 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.