القبض على مدير مصنع عصائر مجهولة المصدر في القاهرة

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص.وضبط 11٫9 طن «تمر هندى، لبن بودرة، خروب، دوم، ثمار جوافة وفراولة» بدون مستندات ومجهولة المصدر مستلزمات إنتاج.وضبط 1500 لتر عصائر مختلفة الأنواع غير مطابقة للمواصفات القياسية معبأة داخل عبوات أوزان مختلفة مدونة عليها علامة تجارية وهمية وغير مسجلة- منتج نهائى- وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.