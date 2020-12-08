ضبط 2 طن «طحينة» وملح فاسد في الغربية

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بحوزته سلع يشتبه في عدم صلاحيتها.وتم ضبط 2٫2 طن سلع غذائية طحينة وملح طعام يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وغير مدونة عليها بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.