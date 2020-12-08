في اليوم الثاني لجولة الإعادة.. الشباب والفتيات يتصدرون المشهد بمدينة نصر

شهدت لجان الجامعة العمالية بمدينة نصر إقبالا ملحوظا من قبل الناخبين ظهر اليوم، وتصدر المشهد الفتيات والشباب الذين اصطفوا في طوابير أمام مقار لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة، اليوم الثلاثاء.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعدت جدولًا زمنيًا مسبقًا يحدد مواعيد كل إجراء من إجراءات انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الوحيد في إعلان نتائج الانتخابات.وتجرى جولة إعادة الانتخابات للمرحلة الثانية في 13 محافظة هي "القاهرة، والغربية، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".