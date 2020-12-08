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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«علمية كورونا»: مصر الأول إفريقيا والـ 25 عالميًا فى مواجهة الجائحة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:31 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
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قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر هي الدولة الأولى في إفريقا في مواجهة وباء كورونا، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط، وتحتل المركز 25 على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال فعاليات الوينبار الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم، لشرح البروتوكول المحدث لفيروس كورونا في نسخته الرابعة بحضور الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأعضاء اللجنة العلمية، للرد على أسئلة الأطباء واستفساراتهم بشأن البروتوكول الجديد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضاف أن مواجهة وباء كورونا عمل مجتمعي يقتضي الإسراع في التوجه للمستشفى فور الشعور بأي أعراض لتحقيق أعلى نسب في الشفاء، موضحًا أن الحالة التي تأتي المستشفى مبكرا يستغرق علاجها ما بين 7 إلى 10 أيام لتمام التعافي من المرض.

وأكد أن الدولة المصرية شديدة الحذر في اختيار الأمصال التي سيتم إتاحتها للمواطنين لضمان أقصى معدلات الأمان قبل تعميم المصل، منوها إلى أن الشتاء هو فصل نشاط للفيروسات؛ لذا يجب اتخاذ كافة معايير الأمان، وفي مقدمتها الالتزام بارتداء الكمامة التي تعد أعظم أداة وقائية في عام 2020.

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