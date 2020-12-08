ضبط نصف طن دقيق مدعم بمخبز حر وسط الإسكندرية

تمكنت إدارة تموين وسط الإسكندرية، من ضبط نصف طن دقيق مدعم بأحد المخابز بنطاق الإدارة، خلال حملة قامت بها ادارة تموين وسط برئاسة أحمد سويدان مدير الإدارة، وإشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة.وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 10 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي نصف طن بأحد المخابز إنتاج أحد المطاحن غير المخصص الصرف منها، وتم تحرير محضر تجميع دقيق بلدى مدعم من مطحن غير المخصص الصرف منه.و قد تم تحريز هذه الكميات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.جاء ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز والدقيق المدعم حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة،وتحت إشراف إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة سليمان الطيب مدير الإدارة.