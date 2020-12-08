النيابة في حريق شقة بالمطرية: وصلات الكهرباء القديمة السبب

كشفت تحقيقات نيابة المطرية الجزئية، في حريق شقة سكنية بدائرة القسم، أن الوصلات الكهربائية قديمة وهي السبب في الحريق الذي امتد لباقي الشقة.و كان رجال الحماية المدنية، قد سيطروا على الحريق الذي نشب داخل الشقة دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكنى بمنطقة المطرية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.