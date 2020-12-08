حالتا وفاة و1260 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 596 حالة.وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1260 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 178 ألفا و837 حالة.ولفت البيان إلى أن 584 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 160 ألفا و295 حالة.وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 146 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.