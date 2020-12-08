نائب محافظ القاهرة يتفقد اللجان الانتخابية بالزيتون

قام منذ قليل الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حى الزيتون، بالمرور على اللجان الانتخابية لمجلس النواب المرحلة الثانية بالحى،لمتابعة سير أعمال اللجان والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة، اليوم الثلاثاء.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعدت جدولًا زمنيًا مسبقًا يحدد مواعيد كل إجراء من إجراءات انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الوحيد في إعلان نتائج الانتخابات.وتجرى جولة إعادة الانتخابات للمرحلة الثانية في 13 محافظة هي "القاهرة، والغربية، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".