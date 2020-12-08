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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«قطاع الأعمال» تدرس دمج «الدلتا للأسمدة مع النصر» بدلا من التصفية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:16 ص
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي
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كشف مصدر رفيع المستوي بشركات قطاع الأعمال، عن دراسة خاصة بدمج شركة الدلتا للأسمدة احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية مع شركة النصر للأسمدة في محافظة السويس.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه يوجد سيناريوهين للتعامل مع أزمة شركة الدلتا للأسمدة، وهو التطوير علي أرض المصنع في محافظة الدقهلية موضحا أن هذا السناريو يتبناه مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة الحالي.

وأوضح أن السناريو الثاني الذي يتم دراسته بقوة حاليا هو دمج الشركة مع شركة النصر للأسمدة في السويس في كيان واحد وانشاء مصنع هناك، مشيرا إلي أن العمال في المصنع يرفضون الانتقال الي مكان أخر وهو ما يوضح الأزمة الموجودة مؤكدا الي أن القرار أصبح لدي مجلس الوزراء لحسم الموقف الا أن الخطة الأقرب للتنفيذ هي دمج الشركة مع النصر للأسمدة.

وكانت أزمة شركة الدلتا للأسمدة بدأت منذ ارتفاع حجم الخسائر، نتيجة عدم التطوير في خطوط الإنتاج ووضعت الشركة خطة للتطوير بتكلفة تتجاوز 300 مليون دولار، إلا انه تم مد طرح منافصة التطوير لمدة ٣ شهور إضافية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

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