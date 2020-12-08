صحة الغربية تعقد اجتماعا لدعم برنامج «1000 يوم صحة» للمرأة والطفل

استقبل الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة والسكان والوفد المرافق لها، وذلك لاستعراض الموقف الصحى الحالى، وسير العمل بالمبادرات الرئاسية والحملات القومية بالمحافظة ومتابعة اخر تطورات برنامج 1000 يوم لدعم صحة المرأة والطفل والذي يطبق بالمحافظة منذ 2019 بالشراكة مع منظمة اليونسيف.أوضحت الدكتوره هناء أن هذه الزيارة تهدف إلى تحسين الأداء الإشرافي وتحسين مستوى أداء الخدمة الطبية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فقد اختارت محافظة الغربية لتكون واحدة من 5 محافظات لتطبيق برنامج رفع وتحسين الرعاية الأولية والذي تم تطبيقه على ثلاث إدارات تابعة لمديرية الصحة، والذي يهدف إلى تحسين صحة الأمهات والأطفال فى مصر عن طريق تيسير دعم وتشجيع الممارسات المثلى لتغذية الرضع لتكامل أجزاء برامج الصحة الإنجابية وصحة الطفل.كما أشاد الدكتور سمير الدميري مدير المكتب الفني لقطاع الرعاية الأولية بالجهد المبذول لدفع مؤشرات المحافظة والارتقاء بصحة الأم والطفل ودور رعاية الأمومة والطفولة لدفع معدلات الأداء.كما تقدم بالشكر الى الدكتوره اميره عامر الاستشاري ميداني لمنظمة اليوسيف والدكتور ماجد ابو راية مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية على الدور الذي تقوم به لمساندتها فريق العمل ودفع عجلة النجاح للأمام.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمركز طبي سعيد وبحضور وفد اليونسيف بقيادة الدكتور معتز صالح مدير برنامج الأغذية باليونسيف.والذي قام بشرح وتوضيح ماهو برنامج 1000 يوم، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف الى عدة محاور، منها رعاية وتوفير خدمات الأم الحامل طوال فترة الحمل من الفحص الطبى والمعملى وعلاج حالات الأنيميا، والتعرف على حالات الحمل الخطر وتقديم الرعاية المناسبة لكل حالة وذلك بحضور ووفد من قطاع الرعاية الدكتور مها نبيل والدكتورة سهيلة ومديري الإدارات المعنية بالمديرية.