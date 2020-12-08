أستراليا تعلن التخفيف الجزئي على السفر بسبب كورونا

أعلنت أستراليا، اليوم الثلاثاء، السماح للمسافرين من ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، بدخول أراضيها دون الحاجة إلى الحجر الصحي الإجباري مدة أسبوعين لأول مرة خلال الأشهر الـ 8 الأخيرة.وذكرت السلطات المحلية الأسترالية، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم)، أن هذا القرار يعتبر مؤشرا على العودة التدريجية إلى ما يشبه الحياة الطبيعية بعدما تراجع عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدة نجاح الدولة نسبيا في احتواء الوباء.