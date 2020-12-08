رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا تعلن التخفيف الجزئي على السفر بسبب كورونا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:13 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أعلنت أستراليا، اليوم الثلاثاء، السماح للمسافرين من ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، بدخول أراضيها دون الحاجة إلى الحجر الصحي الإجباري مدة أسبوعين لأول مرة خلال الأشهر الـ 8 الأخيرة.

وذكرت السلطات المحلية الأسترالية، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم)، أن هذا القرار يعتبر مؤشرا على العودة التدريجية إلى ما يشبه الحياة الطبيعية بعدما تراجع عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدة نجاح الدولة نسبيا في احتواء الوباء.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«المالية» تحدد جدول موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020 للموظفين في الدولة

وفاة ناخب أمام إحدى لجان النواب في السويس

حالة الطقس اليوم في مصر.. الأرصاد: أمطار بالقاهرة وشمال الصعيد

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 7-12-2020

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح النصب التذكاري لشهداء مدرسة ناصر العسكرية

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

الأكثر قراءة

القوات المسلحة: مقتل 40 تكفيريًا شديدي الخطورة في عمليات نوعية

سعر جرام الذهب اليوم فى مصر.. أسعار الذهب الثلاثاء 8-12-2020

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

مولعون بالرياضات الهوائية يحلّقون فوق جبال إقليم كردستان العراق

9.2 مليار دولار لتوفير الإنترنت فائق السرعة بالريف الأمريكي

أمطار تساعد رجال الإطفاء فى مكافحة حريق بأستراليا

الأمير هارى يقاضى صحيفة بريطانية

أيام زمان

العتبة الخضراء.. القصة الحقيقية لأشهر عملية نصب في مصر

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
لواء.حمدى البطران
منظمة غامضة وأهداف مريبة
لواء. محسن الفحام
معًا لمواجهة خطاب الكراهية
ماجد حبته
فرنسا.. وسؤال حقوق الإنسان!
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟ نشرة بأهم الفعاليات الثقافية اليوم

صدور كتاب الماسونية فى عماء التاريخ عن دار رياض الريس

عزاء رفعت سلام بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين.. غدًا

«عاش يا كابتن».. فيلم وثائقى مصرى عن أحلام وتحديات لاعبات رفع الأثقال