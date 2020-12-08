بـ431 مليار جنيه.. تنفيذ 37 مشروعًا تنمويًا في قطاع البترول

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن حصاد قطاع البترول، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن تقرير "حصاد مرحلة البناء" خلال العامين الماضيين (2018-2019 – 2019-2020).وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية إلى الانتهاء من تنفيذ 37 مشروعًا تنمويًا، في قطاع البترول والثروة المعدنية، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 431.3 مليار جنيه، منها 18 مشروعًا في العام المالي (2019-2020)، بتكلفة 96.7 مليار جنيه.وحول التوزيع الجغرافي للمشروعات المنتهية، أوضحت السعيد أن البحيرة تصدرت باقي المحافظات من حيث تكلفة المشروعات، بعدد 5 مشروعات بتكلفة 16.4 مليار جنيه، تليها السويس، بعدد 5 مشروعات بتكلفة 7.4 مليار جنيه، ثم الإسكندرية بعدد مشروعين، بتكلفة 3.9 مليار جنيه، وشمال سيناء، بمشروعين، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، وكفرالشيخ بمشروعين، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وأسيوط والقليوبية والدقهلية وبني سويف وبورسعيد والبحر الأحمر ومطروح، بمشروع واحد في كل محافظة، بتكلفة إجمالية 343.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 14 مشروع مشترك بين أكثر من محافظة، بتكلفة كلية استثمارية 57.3 مليار جنيه.