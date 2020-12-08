«الصحة» تطلق 5 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» اليوم وغدًا

أعلنت وزارة الصحة عن إطلاقها 5 قوافل طبية، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وقالت الوزارة، في بيان، إن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء، وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».وأضافت أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.وأشارت إلى إطلاق القوافل في مناطق؛ المنشاة الكبرى مركز القوصية محافظة أسيوط، والقبابات مركز اطفيح محافظة الجيزة، ووادى ابوجعدة مركز رأس سدر محافظة جنوب سيناء، ومرسي حميرة - ام الخير (ابرق ) مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، والكرامة مركز العريش محافظة شمال سيناء.