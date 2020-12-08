«عمليات التنمية المحلية»: فتح جميع لجان «إعادة النواب» دون معوقات

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن التقارير التي تلقاها من غرفة عمليات الوزارة أكدت اكتمال فتح جميع اللجان الانتخابية في محافظات المرحلة الثانية من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في مواعيدها المحددة.وأضاف شعراوي، أن الأمور تسير بشكل طبيعي، وجرى التأكد من عدم وجود أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين في الانتخابات بسهولة ويسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان والاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة، اليوم الثلاثاء.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعدت جدولًا زمنيًا مسبقًا يحدد مواعيد كل إجراء من إجراءات انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الوحيد في إعلان نتائج الانتخابات.وتجرى جولة إعادة الانتخابات للمرحلة الثانية في 13 محافظة هي "القاهرة، والغربية، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".