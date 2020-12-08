230 إصابة بكورونا في أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 1654 عينة تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته قناة " طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية.وسجلت أفغانستان ست حالات وفاة بالفيروس، و49 حالة شفاء خلال نفس الفترة.وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بسبب الفيروس الآن في البلاد 48 ألفا و363 وإجمالي حالات الوفاة 1908 وإجمالي حالات الشفاء 38 ألفا و33 حالة.