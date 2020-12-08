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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

قصة وفاة الطالب يوسف فياض بكورونا بعد إجباره على «الامتحان».. والجامعة: نعلن الحقيقة قريبا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
يوسف فياض
يوسف فياض
ريم محمود
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تداولت منشورات على السوشيال ميديا حول وفاة الطالب يوسف فياض بجامعة سيناء بعد إجباره على حضور امتحان الميتدتيرم رغم إصابته بفيروس كورونا، وفِي هذا السياق تكشف الدستور القصة.

قال عزت بكر صديق الطالب يوسف فياض، إن يوسف شعر بأعراض كورونا أثناء امتحانات الميتدتيرم، وأنهيوم الجمعة الماضية في آخر يوم في الامتحانات نقل إلى مستشفى المدينة، وتم الكشف عليه ثم ذهب إلى بيته.

وأضاف عزت أنه توفي يوم الأحد في بيته وسط أسرته قائلا: "جميعنا الآن مخالطين وعدد كبير بيننا ظهر عليه أعراض، والجامعة ترفض تماما إعلان الموضوع".

وأشار عزت خلال تصريحات خاصة لموقع الدستور، إلى أنه قد عرف مسؤولين في الجامعة، أنهم قالوا له مادام لم تفعل مسحة عليك حضور الامتحانات، ومن أول يوم لم يتلق العلاج المناسب في مستشفى المدينة الجامعية، وهو مغترب وبعيد عن أهله.

وقال عزت أن ما حدث ليوسف تقصير من الجامعة.


ورد الدكتور حاتم البلك رئيس جامعة سيناء على واقعة الطالب يوسف فياض والتي انتشرت على السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، مضمونها وفاة طالب بالجامعة يدعى يوسف فياض، خلال الساعات الماضية بفيروس كورونا بعد إجباره على أداء الامتحان بالكمامة بعد رفض منحه إجازة.

وقال: إن الجامعة ستكشف الحقيقة الكاملة اليوم من خلال بيان صحفي رسمي، بصدد إعداده وبه كل التفاصيل.

وفي السياق، كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي، أن الوزارة حتى الآن لا تعلم شيئا عن الواقعة الخاصة بالطالب يوسف فياض ووفاته بعد إصابته بفيروس كورونا وإجباره على حضور الامتحانات، ولا يمكن الاعتماد على المعلومات المتداولة على الفيسبوك".

فيما كشفت مصادر أخرى بوزراة التعليم العالي، أن الوزارة بصدد التواصل مع جامعة سيناء لمعرفة حقيقة الأمر من عدمه.

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