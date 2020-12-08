تراخيص البناء ولقاح كورونا على مائدة اجتماع مجلس الوزراء اليوم

يترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، اليوم، لمناقشة الملفات العاجلة، وسير أعمال المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة، وتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي العاجلة.ومن المرتقب أن يناقش المجلس الإصدار النهائي لمنظومة تراخيص البناء في كل المدن المصرية، وآخر ما آلت إليه الأمور، وكيفية سير عمليات البناء بعد استئنافها مجددا لفترة انتقالية 6 أشهر وفق اشتراطات محددة.من المرتقب أيضا مناقشة أوضاع فيروس كورونا، ومدى جاهزية وزارة الصحة ومستشفياتها لاستيعاب أي أعداد مصابة بالفيروس، وأخر مستجدات الأوضاع في حصول مصر علي اللقاح المنتظر، بعد تفويض وزيري المالية والصحة، ومناقشة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.وأيضا يناقش المجلس تقرير الأرصاد الجوية خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانت هناك إجراءات استباقية يجب اتخاذها من عدمه، مع الوقوف على جاهزية الإدارات المعنية للتعامل مع مياه الأمطار.من المتوقع أيضا مناقشة الاستعدادات الجارية لحفل نقل مومياوات الاجداد من متحف التحرير لمتحف الحضارة، وتحديد الموعد النهائي له.