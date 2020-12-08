القوات المسلحة: تدمير 21 عربة دفع رباعى محملة بالأسلحة على الاتجاه الغربى

كما نجحت القوات المسلحة فى تدمير 5 أنفاق فى سيناء.



أعلنت القوات المسلحة في بيان صادر صباح اليوم، عن نجاح القوات الجوية فى توجيه ضربة جوية استباقية مركزة على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، حيث نجحت فى تدمير 21 عربية دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر.وأوضحت القوات المسلحة، في بيان مصور، أن ذلك جاء فى الفترة من أول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر الجارى.في سياق آخر، كشفت القوات المسلحة عن أنه جرى القبض على 1448 فردًا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.