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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس جامعة القاهرة يعلن تجهيز قسم للعزل بمستشفى قصر العيني الفرنساوي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:53 ص
مستشفى قصر العيني
مستشفى قصر العيني الفرنساوي
ريم محمود _ إسراء جمال
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه جارٍ تجهيز قسم للعزل بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، طبقًا للاتجاه الدولي بتخصيص أقسام للعزل بالمستشفيات، وذلك إلى جانب مستشفى الباطنة المخصصة بالكامل للعزل.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن قسم العزل سيكون منفصلًا تمامًا بمسارات خاصة وبعيدة عن المسارات الأخرى، مع فاصل دورين خاليين تمامًا ومغلقين بين قسم العزل والأقسام الأخرى، مع مراعاة الكود العالمي في ذلك.

وقال الخشت إن تجربتنا في جامعة القاهرة في مستشفى الفرنساوي سابقًا، كانت ناجحة وفاقت في معدلات تعافي حالات الإصابة من فيروس كورونا المعدلات الدولية.

يذكر أن مستشفى الفرنساوي صرح طبي عملاق يضم (18) غرفة عمليات منها 14 غرفة مخصصة لإجراء الجراحات في التخصصات المختلفة، وتقع بالدور الأرضي، وهناك عدد 2 غرفة عمليات ملحقة بالطوارئ وهي مخصصة لإجراء العمليات الطارئة، وأضيف إليها مؤخرًا عمليات اليوم الواحد، كما يوجد عدد 2 غرفة عمليات بالدور التاسع مخصصة لجراحات النساء والتوليد، بالإضافة إلى وحدات التعقيم.

كما يضم المستشفى عدد 9 رعايات مركزة بإجمالي عدد أسرة 124 سريرًا في مختلف التخصصات والتي تشمل: رعاية السكتة الدماغية - رعاية أمراض الكبد والغيبوبة الكبدية - رعاية ما بعد العمليات الجراحية - رعاية أمراض القلب - رعاية جراحة القلب - رعاية مرضى الأمراض الصدرية - رعاية الأطفال المبتسرين - رعاية جراحة القلب والصدر للأطفال.

ويقدم المستشفى العديد من الخدمات الطبية المختلفة في أقسام متعددة منها: الطوارئ والاستقبال - الأشعة والتصوير الطبي - المعامل المركزية - العيادات الخارجية - الفحص الشامل - بنك الدم - العلاج الطبيعي - علاج السموم - مناظير الجهاز الهضمي والكبد والقنوات المرارية - قسطرة القلب - الغسيل الكلوي - زراعة الكلى - مكافحة العدوى - الصيدليات - التغذية الوريدية - الصيدلة (الإكلينيكية)، والذي يتم تحت إشراف فريق من أساتذة كلية طب قصر العيني بما لهم من شهرة وثقل على المستوى القومي والإقليمي والدولي في التخصصات المختلفة.

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