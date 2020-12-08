حبس عاطلين صنعا أسلحة بيضاء في السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتصنيع الأسلحة البيضاء بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين "م.م"، "ك. ح"، عثر بحوزتهما على كمية من الأسلحة البيضاء، وأنهما يقومان بتصنيع الأسلحة البيضاء داخل منزل أحدهما بغرض بيعهم والكسب الغير مشروع منهم.وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام عاطلين بتصنيع الأسلحة البيضاء وبيعها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة.وعثر بحوزتهما علي كمية من الأسلحة البيضاء وتم اقتيادهما لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.