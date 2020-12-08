شرطة التموين تضبط 203 قضايا مواد بترولية خلال 4 أيام

نجحت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية، من ضبط 203 قضايا مواد بترولية وأسطوانات بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء خلال 4 أيام، وتمكنت خلال المدة نفسها من ضبط 413 قضية دقيق مدعم وقمح، ومخالفات مخابز.ووجه اللواء عصام العزب، مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، ويجري استمرار الحملات الأمنية.يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار، وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كل السلع والمواد التموينية والبترولية، وضبط حركة الأسواق وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.