آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة صابرين

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بعد إصابتها بـ كورونا وبدأت الأعراض تظهر على الفنانة صابرين خلال اليوم الثاني للإعلان بعد أن كانت الأعراض شبه معدومة، وقالت في مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة للإعلامي وائل الإبراشي، "يا جماعة خلوا بالكم لأنها بتيجي من غير أعراض، دايما كان يبقى فيه كحة جامدة وسخونة ونعزل الناس، بقينا كله إيجابي، وحاسة الشم هي اللي بينت الإصابة، لحد إمبارح ماكانش عندي أي أعراض، ابتدى إمبارح زوري بيحرقني اوي ومناخيري، وكل اللي شاغلني دلوقت ماما ربنا يسترها".إصابة أسرة صابرين بكوروناذكرت صابرين في مداخلتها التلفزيونية ايضا "شقيقي ومراته معزولين في بيتهم ومراته تعبت أوي، والنبي يا جماعة أبوس إيديكم خلوا بالكم، الموضوع مش حلو ومفيهوش أعراض، لازم الإجراءات الاحترازية محدش يخرج إلا في الضرورة، إحنا نسينا شوية نغسل إيدينا ونحط كحول على طول معلش ناخد بالنا، ومقدرش أحدد جاتلي منين، المتاعب بدأت من بالليل عندي، عندي أولادي 16 و14 سنة عزلوا نفسهم في أوضهم، بدعواتكم إن شاء الله هبقى كويسة ودعواتكم لنا بالشفاء".الفنانين يدعمون صابرين في إصابتها بكوروناوتضامن عدد كبير من النجوم مع صابرين في أزمتها المرضية وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله الذي كتب عبر إنستجرام معلقا على صورة للفنانة صابرين "سلامتك يا صابرين، خفيفة بإذن الله وشوية وهنقول حصل خير إن شاء الله، دعواتكم للغالية قوي وأسرتها" وتفاعل الجمهور مع كلمات صلاح عبد الله في التعليقات مقدمين الدعوات لصابرين بالشفاء.