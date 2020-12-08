جهاز أبوظبي للاستثمار: الصين والهند محركين رئيسيين للنمو

ذكر جهاز أبوظبي للاستثمار، أكبر صندوق ثروة سيادي في الإمارات، في مراجعة سنوية لعام 2019 أنه يتوقع أن تصبح الصين والهند المحركين الرئيسيين للنمو الاقتصادي العالمي وأن يشكل التغير المناخي ومراكز البيانات فرصا للاستثمار.ولا يكشف الجهاز الذي يدير الأموال نيابة عن حكومة أبوظبي الثرية عن حجم أصوله ولكن جلوبال إس.دبليو.إف للاستشارات المالية المتخصصة في صناديق الثروة السيادية تقدر هذه الاموال عند 710 مليارات دولار هذا العام.وقال الجهاز في التقرير المنشور اليوم الثلاثاء إنه في عام 2019، حقق عائدا سنويا عن 20 عاما 4.8 % وبلغ العائد السنوي عن 30 عاما 6.6 % مقارنة مع 5.4 و6.5 % على التوالي في 2018.وقال العضو المنتدب حامد بن زايد آل نهيان في التقرير " في جهاز أبوظبي للاستثمار، نرى التغير المناخي فرصة.وندمج بالفعل وعلى نحو دوري اعتبارات تغير المناخ في جميع اقتراحات الاستثمار الخاصة بنا، ونوسع بشكل مستمر انكشافنا على الطاقة المتجددة".