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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الالتزام بالأكواد.. إعلان اشتراطات البناء في المرحلة الانتقالية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:36 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس هانى ضاحي، النقيب العام للمهندسين، وقيادات الوزارتين، وممثلو النقابة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة منظومة إصدار تراخيص البناء، والإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، ودور نقابة المهندسين فى تلك المنظومة، وذلك فى إطار تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، من أجل ضبط وحوكمة العمران.

وقال الجزار: "إننا الآن في مرحلة انتقالية تستمر لمدة 6 أشهر لحين حوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء، ووضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، موضحًا أن هناك فرصة ذهبية لضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الهدف القومى الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصري".

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة مراحل استصدار تراخيص البناء، بما يضمن تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، ودور كليات الهندسة بالجامعات المصرية، ونقابة المهندسين، والإدارات المحلية، والجهات الرقابية في استصدار تراخيص البناء، لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين، وتنظيم العمران المصرى.

وأوضح الوزير، أنه تم مطالبة نقابة المهندسين بإعداد قائمة بالمهندسين والمكاتب الاستشارية وفقًا للتصنيف، مع وضع القواعد المنظمة، بالتعاون مع الجامعات المصرية التى أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية.

وقال اللواء محمود شعراوي: "تم إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية لتطبيقها خلال المرحلة الانتقالية والتى تستمر لمدة 6 أشهر من تاريخ رفع الحظر عن أعمال البناء بالمدن المصرية، وتتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وتحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ومحل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة".

وأضاف المهندس هاني ضاحي، أن نقابة المهندسين مستعدة للتعاون مع وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، في منظومة إصدار تراخيص البناء، والمساهمة في ضبط العمران المصري، ونتشرف بالعمل مع جميع الجهات في تحقيق النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا.

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