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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«بنها» ضمن أفضل 500 «جامعة خضراء» عالميا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:36 ص
جمال السعيد
جمال السعيد
كتب صلاح حسنى
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أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، انضمام الجامعة لقائمة أفضل 500 جامعة عالمية وفقا للتصنيف الإندونيسي للجامعات الخضراء الصديقة للبيئة "جرين متريك UI Green Metrics" لعام 2020.

وقال السعيد، إن جامعة أندونيسيا قد أعلنت نتيجة الإصدار الجديد تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2020 لتحافظ الجامعة على تصنيفها ضمن أفضل 500 جامعة عالميا بترتيب 354 ضمن 912 جامعة حول العالم، ومحليا احتلت الترتيب الرابع بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة التي ظهرت بتصنيف هذا العام.

من جانبه أضاف الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف "جرين متريك" يعتبر أحد أهم التصنيفات الدولية التي تقيس مدى التزام الجامعات بالمشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة ويعمل هذا التصنيف على ترتيب الجامعات وفقا لعمليات التنمية المستدامة ومدى التزامها بمعايير البيئة النظيفة.

وأشار الجيزاوي إلى أن التصنيف يشتمل على 6 معايير رئيسية تتعلق بالتنمية المستدامة هي البنية التحتية والمباني الذكية والطاقة وتغير المناخ وتدوير النفايات والمياه والنقل والاستعدادات التعليمية والبحثية، ويشمل كل معيار منها مجموعة من المؤشرات التفصيلية، وقد ظهرت 8 جامعات مصرية بين حكومية وخاصة إلى جانب الجامعة الأمريكية بالقاهرة بهذا الإصدار لتصنيف الجامعات الخضراء.

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