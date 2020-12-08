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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تسعى لإقناع الدول الأوروبية بحظر بيع السلاح إلى تركيا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:27 ص
تركيا
تركيا
أمينة ذكى
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قالت صحيفة «كاثمريني» اليونانية، إن الحكومة اليونانية سوف تصر في جلسة المجلس الأوروبي هذا الأسبوع؛ على حظر الاتحاد الأوروبي لبيع الأسلحة لتركيا، ومن المتوقع أيضًا أن يخبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، نظرائه أن الأسلحة التي يبيعونها لأنقرة، يمكن استخدامها ضد الدول الأعضاء.

يأتي قلق أثينا الرئيسي من الغواصات الألمانية «T-214»، ومن المتوقع أن تسلم ألمانيا مكونات ست غواصات إلى تركيا، والتي ستنتهي من بنائها محليًا، كما ناقش ميتسوتاكيس ووزير الخارجية نيكوس ديندياس، القضية مرارًا وتكرارًا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

كما تقدم إسبانيا أيضًا مكونات سفينة وحاملة طائرات هليكوبتر، يجري بناؤها حاليًا في إسطنبول لتركيا، ومع ذلك فإن هولندا التي لها وجود أطول بكثير في تركيا ولها استثمارات أكبر بكثير، بأكثر من 30 مليار دولار - من خلال وجود شركات متعددة الجنسيات - هى واحدة من المؤيدين الرئيسيين لوضع الاتحاد الأوروبي ضغوط أكبر على تركيا؛ لإجبارها على وقف استفزازاتها في شرق البحر المتوسط، ناهيك عن قرار الكونجرس الأمريكي بالضغط من أجل فرض عقوبات على أنقرة؛ بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي الصاروخي «الروسي S-400».


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